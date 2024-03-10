В РФ произошел крупный пожар возле аэропорта: двое людей пострадали

Сегодня, 10 марта, в Ленинградской области произошел масштабный пожар в ангаре вблизи аэропорта «Пулково». В результате инцидента пострадали двое людей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России и Telegram-канале Фонтанка.



Сообщается, пылает промышленное здание, расположенное на Волхоноском шоссе. На кадрах можно увидеть густой столб черного дыма.



По уточненной информации, горел ангар на 1 000 квадратных метрах. В ликвидации были задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы.



Как отмечается, в аэропорту «Пулково» ввели ограничение на вылет и посадку самолетов.



По состоянию на 16:42 пожар был локализован.



Ранее мы писали, что в российском Курске 10 марта гремели взрывы из-за атаки дронов. Известно, что БПЛА упал на территорию местной нефтебазы.