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В РФ произошел крупный пожар возле аэропорта: двое людей пострадали

10 марта 2024, 17:37

В РФ произошел крупный пожар возле аэропорта: двое людей пострадали

В РФ произошел крупный пожар возле аэропорта: двое людей пострадали

Сегодня, 10 марта, в Ленинградской области произошел масштабный пожар в ангаре вблизи аэропорта «Пулково». В результате инцидента пострадали двое людей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России и Telegram-канале Фонтанка.

Сообщается, пылает промышленное здание, расположенное на Волхоноском шоссе. На кадрах можно увидеть густой столб черного дыма.

По уточненной информации, горел ангар на 1 000 квадратных метрах. В ликвидации были задействованы 75 специалистов и 21 единица техники. На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы.

Как отмечается, в аэропорту «Пулково» ввели ограничение на вылет и посадку самолетов.

По состоянию на 16:42 пожар был локализован. 

Ранее мы писали, что в российском Курске 10 марта гремели взрывы из-за атаки дронов. Известно, что БПЛА упал на территорию местной нефтебазы.

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