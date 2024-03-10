В Курске РФ беспилотник упал в районе нефтебазы

В российском Курске сегодня, 10 марта, гремели взрывы из-за атаки дронов. Известно, что БПЛА упал на территорию местной нефтебазы. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.



«В Курске работает ПВО. Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы», — отметил он.



По уточненной информации, на месте происшествия работают пожарные и оперативные службы. Российские власти обвиняют в этом Украину.



Ранее мы писали, что в ночь на пятницу, 8 марта, Российскую Федерацию снова атаковали дроны. Российская противовоздушная оборона якобы сбила все воздушные цели.