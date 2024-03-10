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У РФ сталася велика пожежа біля аеропорту: двоє людей постраждали

10 березня 2024, 17:37

У РФ сталася велика пожежа біля аеропорту: двоє людей постраждали

В РФ пожежа. Фото: Фонтанка В РФ пожежа. Фото: Фонтанка

Сьогодні, 10 березня, в Ленінградській області сталася масштабна пожежа в ангарі поблизу аеропорту Пулково. Внаслідок інциденту постраждали двоє людей. Про це повідомили у пресслужбі МНС Росії та Telegram-каналі Фонтанка.

Повідомляється, палає промислова будівля, розташована на Волхоносському шосе. На кадрах можна побачити густий стовп чорного диму.

За уточненою інформацією, горів ангар на 1000 квадратних метрах. У ліквідації були задіяні 75 фахівців та 21 одиниця техніки. На місці пожежі постраждали 2 особи, їх госпіталізовано.

Як зазначається, в аеропорту «Пулково» запровадили обмеження на виліт та посадку літаків.

Станом на 16:42 пожежу було локалізовано.

Раніше ми писали, що в російському Курську 10 березня лунали вибухи через атаку дронів. Відомо, що БПЛА упав на територію місцевої нафтобази.

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