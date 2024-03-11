За 120 дней отопительного сезона Украина лишь 8 раз обращалась за аварийной помощью

За более чем 120 дней отопительного сезона Украина лишь 8 раз обращалась за аварийной помощью, когда экстренно получала электроэнергию от стран-соседей. Об этом сообщила заместитель Министра энергетики Светлана Гринчук, пишет Уряд online.



В то же время 12 раз такую помощь оказывала сама. Украина также увеличивает объемы экспорта электроэнергии. Если в феврале наша страна продала соседям 64 тыс. МВт*ч электроэнергии, то всего за 6 дней марта – 57 тыс. МВт*ч.



По ее словам, экспорт стал возможным благодаря масштабной в истории Украины ремонтной кампании на объектах энергетики, во время которой в энергосистему было добавлено 3 ГВт генерирующих мощностей.



Напомним, украинские агропредприятия в условиях войны ищут способы снизить энергозависимость, чтобы остаться конкурентносбоными на рынке.