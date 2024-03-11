За 120 днів опалювального сезону Україна лише 8 разів зверталася по аварійну допомогу

За понад 120 днів опалювального сезону Україна лише 8 разів зверталася за аварійною допомогою, коли екстрено отримувала електроенергію від країн-сусідів. Про це повідомила заступник Міністра енергетики Світлана Гринчук, пише Уряд online.



Водночас 12 разів таку допомогу надавала сама. Україна також нарощує обсяги експорту електроенергії. Якщо у лютому наша країна продала сусідам 64 тис. МВт*год електроенергії, то лише за 6 днів березня – 57 тис. МВт*год.



За її словами, експорт став можливим завдяки наймасштабнішій в історії України ремонтній кампанії на об’єктах енергетики, під час якої до енергосистеми було додано 3 ГВт генеруючих потужностей.



Нагадаємо, українські агропідприємства в умовах війни шукають способи знизити енергозалежність, щоб залишитися конкурентними на ринку.