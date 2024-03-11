Оккупанты продвинулись возле сел Орловка и Бердычи на Авдеевском направлении — ISW

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись на Авдеевском направлении Донецкой области возле села Бердычи и в Орловке. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете за 10 марта.

«Российские войска недавно немного продвинулись на северо-запад от Авдеевки возле Бердичей и на запад от Авдеевки в Орловке», — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 9 и 10 марта, оккупанты недавно продвинулись на юг от села Бердычи и в западной части Орловки. Аналитики отметили, что позиционные бои продолжались возле сел Бердычи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Северное, Невельское.

ISW отметили, что возле населенного пункта Бердычи действуют российские подразделения 24-й гвардейской бригады спецназа (ГРУ), тогда как на Авдеевском направлении также находятся подразделения 1-й ОМСБр («ДНР»).

Также российские военные могли продвинуться на юго-запад от Угледара Донецкой области. Согласно геолокационным кадрам от 10 марта, ВС РФ имели успехи на северо-западе от села Шевченко. Позиционные бои шли возле Новодаровки и Левадного.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска РФ продвинулись возле села Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой области.