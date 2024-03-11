Окупанти просунулися біля сіл Орлівка та Бердичі на Авдіївському напрямку — ISW

Збройні сили Російської Федерації просунулися на Авдіївському напрямку Донецької області біля села Бердичі та в Орлівці. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті за 10 березня.

«Російські війська нещодавно трохи просунулися на північний захід від Авдіївки біля Бердичів і на захід від Авдіївки в Орлівці», — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 9 та 10 березня, окупанти нещодавно просунулися на південь від села Бердичі та у західній частині Орлівки. Аналітики зазначили, що позиційні бої тривали біля сіл Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Першотравневе, Північне, Невельське.

ISW зазначили, що біля населеного пункту Бердичі діють російські підрозділи 24-ї гвардійської бригади спецназу (ГРУ), тоді як на Авдіївському напрямку також знаходяться підрозділи 1-ї ОМСБр («ДНР»).

Також російські військові могли просунутися на південний захід від Вугледару на Донеччині. Згідно з геолокаційними кадрами від 10 березня, ЗС РФ мали успіхи на північному заході від села Шевченка. Позиційні бої йшли біля Новодарівки та Левадного.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська РФ просунулися біля села Тоненьке на Авдіївському напрямку на Донеччині.