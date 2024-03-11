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На Новопавловском направлении появился новый танковый полк РФ:  противник будет давить на Новомихайловку и Георгиевку

11 марта 2024, 12:25

На Новопавловском направлении появился новый танковый полк РФ:  противник будет давить на Новомихайловку и Георгиевку

Спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лыховий. Фото: кадр из видео Спикер ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лыховий. Фото: кадр из видео

Спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» капитан Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона заявил, что на Новопавловском направлении появился новый танковый полк для давления в районе населенного пункта Новомихайловка и Георгиевка.

«Враг начал активнее работать в районе населенного пункта Новомихайловка. На Новопавловском направлении появился новый танковый полк. Это значит, что противник будет давить на Новомихайловку, Георгиевку в районе города Красногоровка», — отметил Лыховий.

По его словам потерь позиции не зафиксировано. В зоне оперативного соединения войск «Таврия» количество боевых столкновений составляет более чем две трети по всей линии фронта, к примеру, вчера их было 45.

Ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что на Новопавловском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать россиян в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки, Урожайного Донецкой области, где враг при поддержке авиации 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

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