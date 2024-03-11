На Новопавлівському напрямку з'явився новий танковий полк РФ: противник тиснутиме на Новомихайлівку та Георгіївку

Спікер ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій. Фото: кадр із відео

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» капітан Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив, що на Новопавлівському напрямку з'явився новий танковий полк для тиску в районі населеного пункту Новомихайлівка та Георгіївка.



«Ворог почав активніше працювати в районі населеного пункту Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямі з'явився новий танковий полк. Це означає, що противник тиснутиме на Новомихайлівку, Георгіївку в районі міста Красногорівка», - зазначив Лиховій.



За його словами, втрат позиції не зафіксовано. У зоні оперативного з'єднання військ «Таврія» кількість бойових зіткнень становить понад дві третини по всій лінії фронту, наприклад, вчора було 45.



Раніше в Генштабі ЗСУ підтвердили, що на Новопавлівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати росіян у районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.