Летом Украина получит только шесть из 45 истребителей F-16, обещанных союзниками — NYT

Только шесть из 45 обещанных истребителей F-16 получит Украина этим летом. Фото: Wikipedia

Летом этого года 12 украинских пилотов, прошедших 10-месячное обучение в Дании, Великобритании и США, будут готовы к полетам на истребителях F-16. Однако к моменту возвращения пилотов в Украину будет доставлено всего шесть самолетов из примерно 45 истребителей, обещанных европейскими союзниками. Об этом сообщило американское издание The New York Times.

Газета отмечает, что сохраняется заметная неопределенность относительно того, когда и сколько самолетов передадут отдельные европейские страны, как быстро можно будет подготовить пилотов и где Украине взять достаточное количество людей, которые смогут должным образом обслуживать эти истребители (для каждого самолета нужно от восьми до 14 человек персонала).

По обычным меркам обучение украинских пилотов на современных западных самолетах происходит практически молниеносно, поскольку длится не годы, а месяцы. Однако оно все равно занимает больше времени, чем надеялись Украина и ее союзники, поскольку украинские пилоты столкнулись с необходимостью освоить английский язык и западные техники пилотажа, чтобы эффективно использовать F-16.

Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 истребителей — этого хватит для трех небольших эскадрилий. Дания обещала отправить первые шесть F-16 к концу весны, еще 13 должны прибыть до конца года и в 2025 году. Другие страны все еще не определились с датами поставки.

Ранее заявлялось, что прорыв ВСУ на фронте станет возможен после получения истребителей F-16.