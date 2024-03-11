Влітку Україна отримає лише шість із 45 винищувачів F-16, обіцяних союзниками — NYT

Лише шість із 45 обіцяних винищувачів F-16 отримає Україна цього літа. Фото: Wikipedia

Влітку цього року 12 українських пілотів, які пройшли 10-місячне навчання у Данії, Великій Британії та США, будуть готові до польотів на винищувачах F-16. Однак на момент повернення пілотів в Україну буде доставлено лише шість літаків із приблизно 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками. Про це повідомило американське видання The New York Times.

Газета зазначає, що зберігається помітна невизначеність щодо того, коли та скільки літаків передадуть окремі європейські країни, як швидко можна буде підготувати пілотів і де Україні взяти достатню кількість людей, які зможуть належним чином обслуговувати ці винищувачі (для кожного літака потрібно від восьми до 14 осіб персоналу).

За звичайними мірками, навчання українських пілотів на сучасних західних літаках відбувається практично блискавично, оскільки триває не роки, а місяці. Однак воно все одно займає більше часу, ніж сподівалися Україна та її союзники, оскільки українські пілоти зіткнулися з необхідністю освоїти англійську мову та західні техніки пілотажу, аби ефективно використати F-16.

Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів – цього вистачить для трьох невеликих ескадрилій. Данія обіцяла відправити перші шість F-16 до кінця весни, ще 13 мають прибути до кінця року та у 2025 році. Інші країни все ще не визначились із датами постачання.

Раніше заявлялося, що прорив ЗСУ на фронті стане можливим після отримання винищувачів F-16.