Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Влітку Україна отримає лише шість із 45 винищувачів F-16, обіцяних союзниками — NYT

11 березня 2024, 13:24

Влітку Україна отримає лише шість із 45 винищувачів F-16, обіцяних союзниками — NYT

Лише шість із 45 обіцяних винищувачів F-16 отримає Україна цього літа. Фото: Wikipedia Лише шість із 45 обіцяних винищувачів F-16 отримає Україна цього літа. Фото: Wikipedia

Влітку цього року 12 українських пілотів, які пройшли 10-місячне навчання у Данії, Великій Британії та США, будуть готові до польотів на винищувачах F-16. Однак на момент повернення пілотів в Україну буде доставлено лише шість літаків із приблизно 45 винищувачів, обіцяних європейськими союзниками. Про це повідомило американське видання The New York Times.

Газета зазначає, що зберігається помітна невизначеність щодо того, коли та скільки літаків передадуть окремі європейські країни, як швидко можна буде підготувати пілотів і де Україні взяти достатню кількість людей, які зможуть належним чином обслуговувати ці винищувачі (для кожного літака потрібно від восьми до 14 осіб персоналу).

За звичайними мірками, навчання українських пілотів на сучасних західних літаках відбувається практично блискавично, оскільки триває не роки, а місяці. Однак воно все одно займає більше часу, ніж сподівалися Україна та її союзники, оскільки українські пілоти зіткнулися з необхідністю освоїти англійську мову та західні техніки пілотажу, аби ефективно використати F-16.

Данія, Нідерланди, Норвегія та Бельгія зобов'язалися відправити в Україну близько 45 винищувачів – цього вистачить для трьох невеликих ескадрилій. Данія обіцяла відправити перші шість F-16 до кінця весни, ще 13 мають прибути до кінця року та у 2025 році. Інші країни все ще не визначились із датами постачання.

Раніше заявлялося, що прорив ЗСУ на фронті стане можливим після отримання винищувачів F-16.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Україна НАТО F-16

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
16:47
В окупованому Донецьку травмувалися двоє людей внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
15:54
Окупанти відкрили у Маріуполі меморіальну дошку вбивці мирних жителів
13:26
На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування»
12:09
Окупанти просунулися біля сіл Орлівка та Бердичі на Авдіївському напрямку — ISW
11:29
Росія виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа можуть надіслати Україні — CNN
08:03
Вночі Харків був атакований ударними дронами, зруйновано будівлі
07:35
Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» отримав премію «Оскар»
23:25
Головне за сьогодні: Підрив авто співробітника «ФСБ по ДНР». Почалося голосування на «виборах» президента РФ
22:10
У Докучаєвську підірвали автомобіль співробітника «ФСБ по ДНР»
14:48
На окупованій Донеччині розпочалося «дострокове голосування»
09:57
Армія РФ уповільнила поступ на Авдіївському напрямі: причини
23:05
Головне за день: Папа Римський запропонував Україні підняти «білий прапор». Битва за Тоненьке
21:39
У Донецьку внаслідок обстрілу постраждали дві дівчинки та чоловік
23:32
Головне за день: Вибух у Мелітополі. Окупанта, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, судитимуть
22:14
Обстріл Донецька: без жертв, пошкоджено декілька приватних будинків
20:55
Річниця мітингів у Донецьку за єдину Україну, протести в Маріуполі — новини окупації ►
16:58
На окупованих територіях Росія примусово «паспортизувала» понад 4 млн. українців
13:25
Окупанти скаржаться, що командири армії РФ розстрілюють підлеглих
12:55
На складі з боєприпасами армії РФ в окупованому Мелітополі стався вибух
11:40
Поранено людей, зруйновано десятки будинків: наслідки російських обстрілів Донецької області за добу
усі новини
17:20
Україна хоче конфіскувати майно виробника російських «Кинджалів» та гелікоптерів
16:50
Польська поліція та протестувальники зупиняють автобуси з українцями без пояснень
16:47
В окупованому Донецьку травмувалися двоє людей внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА
16:38
«Захист у три смуги завдовжки 2 тисячі кілометрів»: Зеленський повідомив про будівництво фортифікацій
15:59
Двоє окупантів постраждали в Бєлгородській області при атаці безпілотників
15:54
Окупанти відкрили у Маріуполі меморіальну дошку вбивці мирних жителів
15:30
Понад 2000 родин цього року зможуть отримати компенсацію на житло: деталі
15:20
З Авдіївського напрямку під звуки вибухів поліцейські вивезли п'ятьох людей
15:07
Командир взводу у Дніпрі продав майно підрозділу на 400 тисяч гривень
13:40
Понад тисячу ухилянтів притягли до відповідальності у 2023 році
13:26
На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування»
13:24
Влітку Україна отримає лише шість із 45 винищувачів F-16, обіцяних союзниками — NYT
12:25
На Новопавлівському напрямку з'явився новий танковий полк РФ: противник тиснутиме на Новомихайлівку та Георгіївку
12:17
У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа: спалахнув склад будматеріалів
12:09
Окупанти просунулися біля сіл Орлівка та Бердичі на Авдіївському напрямку — ISW
11:29
Росія виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа можуть надіслати Україні — CNN
11:20
СБУ затримала дружину «ексрегіонала», яка шпигувала для ФСБ у Вінницькій області
10:40
У Мінрозвитку розповіли, коли в Україні запрацюють аеропорти
09:58
Трамп пообіцяв не давати Україні жодного центу — Орбан
09:58
На Донеччині росіяни атакували три райони: десятки пошкоджених будинків
усі новини
ВІДЕО
Ірина Борзова, народна депутатка ВРУ. Фото: кадр із відео Понад 2000 родин цього року зможуть отримати компенсацію на житло: деталі
11 березня, 15:30
З Авдіївського напрямку під звуки вибухів поліцейські вивезли п'ятьох людей З Авдіївського напрямку під звуки вибухів поліцейські вивезли п'ятьох людей
11 березня, 15:20
На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування» На окупованій Луганщині стартувало «дострокове голосування»
11 березня, 13:26
Велика пожежа сталася на складі із будматеріалами у Підмосков'ї. Фото: Astra. У Підмосков'ї сталася масштабна пожежа: спалахнув склад будматеріалів
11 березня, 12:17
Військова розвідка (ГУР), підготовка до висадки. Фото: кадр із відео Буданов заявив про підготовку до серйозної операції у Криму
11 березня, 09:25
Наслідки атаки дронів на Харків. Фото: прокуратура Вночі Харків був атакований ударними дронами, зруйновано будівлі
11 березня, 08:03

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама