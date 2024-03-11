Украина хочет конфисковать имущество производителя российских «Кинжалов» и вертолетов

Украинская сторона обратилась в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать имущество российской компании, которая занимается производством ракет «Кинжал». Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины.

Украина хочет применить санкцию к акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения».

Минюст пояснил, что это предприятие разрабатывает и производит военную технику, в частности, высокоточные тактические ракетные комплексы, оперативно-тактические ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы по заказу Министерства обороны.

Согласно публичной информации, эта компания ответственна за разработку ракет «Кинжал», которые россияне используют для ударов по Украине.

Также компания занимается разработкой вертолетов Ка-52М и Ми-28НМ.

Отметим, что в январе спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что Россия с начала полномасштабной войны выпустила по Украине 63 аэробалистические ракеты «Кинжал».