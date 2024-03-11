Україна хоче конфіскувати майно виробника російських «Кинджалів» та гелікоптерів

Українська сторона звернулася до Вищого антикорупційного суду із проханням конфіскувати майно російської компанії, яка займається виробництвом ракет «Кинжал». Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Україна хоче застосувати санкцію до акціонерного товариства «Науково-виробнича корпорація «Конструкторське бюро машинобудування».

Мін'юст пояснив, що це підприємство розробляє та виробляє військову техніку, зокрема високоточні тактичні ракетні комплекси, оперативно-тактичні ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси, протитанкові ракетні комплекси на замовлення Міністерства оборони.

Згідно з публічною інформацією, ця компанія є відповідальною за розробку ракет «Кинжал», які росіяни використовують для ударів по Україні.

Також компанія займається розробкою вертольотів Ка-52М та Мі-28НМ.

Зазначимо, що в січні спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 63 аеробалістичні ракети «Кинжал».