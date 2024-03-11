Польша хочет увеличить количество американских военных на своей территории

Польша хочет увеличить количество американского военного контингента на своей территории. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает польское агенство RMF FM.

Польский лидер перед рабочим визитом в США, в понедельник, 11 марта, провел заседание Совета нацбезопасности.

На нем Анджей Дуда заявил, что Варшаве нужно больше американских военных, больше техники для Украины и гарантии того, что заявления Трампа о НАТО «являются лишь пустыми словами».

Всего на территории Польши сейчас находится около 10 тысяч американских военных.