Польща хоче збільшити кількість американських військових на своїй території

Польща має намір збільшити кількість американського військового контингенту на своїй території. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє польська агенція RMF FM.

Польський лідер перед робочим візитом до США у понеділок, 11 березня, провів засідання Ради нацбезпеки.

На ньому Анджей Дуда заявив, що Варшаві потрібно більше американських військових, більше техніки для України та гарантії того, що заяви Трампа про НАТО «є лише пустими словами».

Загалом на території Польщі зараз перебуває близько 10 тисяч американських військових.