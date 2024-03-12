Военные ССО уничтожили российский ЗРК «БУК-М1»

Украинские военнослужащие ударили по зенитно-ракетному комплексу «БУК-М1». Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций (ССО).



«Очередная успешная комплексная работа подразделений ССО и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных групп дала свой результат. Эффективное сочетание разведывательных возможностей ССО и современных средств поражения продолжает наносить сокрушительные удары врагу», — говорится в сообщении.



Справка



«Бук-М1» — зенитно-ракетный комплекс. Разработка 1994—1997 годов. Разработан в НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова. Войсковой ЗРК средней дальности, который предназначался для защиты войск и объектов при расположении их на месте и в ходе наступательных действий от ударов аэродинамических объектов.



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие Национальной гвардии не дали российским оккупантам прорвать оборону позиций на южном направлении. Кроме того, остановили две колонны техники россиян.