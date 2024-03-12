Військові ССО знищили російський ЗРК «БУК-М1»

Українські військовослужбовці вдарили зенітно-ракетним комплексом «БУК-М1». Про це повідомили у прес-службі Сил спеціальних операцій (ССО).



«Чергова успішна комплексна робота підрозділів ССО та розрахунків вогневих засобів у складі розвідувально-ударних груп дала свій результат. Ефективне поєднання розвідувальних можливостей ССО та сучасних засобів ураження продовжує завдавати нищівних ударів ворогу», — йдеться у повідомленні.



Довідка



«БУК-М1» — зенітно-ракетний комплекс. Розробка 1994-1997 років. Військової ЗРК середньої дальності, що призначався для захисту військ та об'єктів при розташуванні їх на місці та в ході наступальних дій від ударів аеродинамічних об'єктів.



Раніше писали, що українські військовослужбовці Національної гвардії не дали російським окупантам прорвати оборону позицій на південному напрямку. Крім того, зупинили дві колони техніки росіян.