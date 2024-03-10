Нацгвардейцы остановили две колонны российской техники

Украинские военнослужащие Национальной гвардии не дали российским оккупантам прорвать оборону позиций на южном направлении. Кроме того, остановили две колонны техники россиян. Об этом заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко.



«Аэроразведками бригады НГУ «Спартан» были замечены 2 колонны вражеской техники, которые двигались в направлении позиций украинских войск. В первую очередь оккупанта встретила точными выстрелами артиллерия, заставляя врага почти полностью снизить темп атаки. В это время пилоты ударных дронов поднимают в воздух дроны», — отметил он.



По словам Пивненко, в результате две единицы вражеской техники были поражены пилотами ударных авиационных комплексов, две единицы были уничтожены с помощью артиллерии.



Ранее мы писали, что за минувшую неделю украинские военнослужащие ликвидировали 7260 оккупантов. Также ВСУ уничтожили огромное количество техники, в частности, 1221 единиц.