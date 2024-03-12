Пытался отравить командование ВСУ в Запорожье: задержан украинский военный, которого шантажировали оккупанты

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности предотвратила диверсию против командования Сил обороны на южном фронте, в результате спецоперации задержан агент ФСБ, который пытался отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области, пишет пресс-центр СБУ.







«Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ», — говорится в сообщении.



Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила, что военный выполнял еще одну задачу – разведывал для ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

Переписка с оккупантами. Фото: СБУ

По данным следствия, фигурант был завербован из-за его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганской области.



Как установило расследование, оккупанты похитили его родственников, а затем заключили в тюрьму, подвергая жестоким пыткам, требуя, чтобы они уговорили их сына работать на РФ.



В настоящее время военный находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.



Ранее Служба безопасности задержала агентку ФСБ, которая собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области, фигуранткой оказалась жена бывшего функционера Партии регионов, до 2015 года возглавлявшего местный райсовет.