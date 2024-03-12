Намагався отруїти командування ЗСУ у Запоріжжі: затримано українського військового, якого шантажували окупанти

Затримання колаборанта. Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла диверсії проти командування Сил оборони на південному фронті, внаслідок спецоперації затримано агента ФСБ, який намагався отруїти командирів бойового підрозділу ЗСУ у Запорізькій області, пише пресцентр СБУ.







«Зловмисником виявився діючий військовослужбовець української армії. Для вчинення злочину він планував додати отруйну речовину у воду лазне-прального комплексу, яким користувався командний склад ЗСУ», — йдеться у повідомленні.



Крім того, під час розслідування Служба безпеки встановила, що військовий виконував ще одне завдання – розвідував для ФСБ місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на передовий.

Листування з окупантами. Фото: СБУ

За даними слідства, фігуранта завербували через його батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Луганської області.



Як встановило розслідування, окупанти викрали його родичів, а потім ув'язнили, піддаючи жорстоким тортурам, вимагаючи, щоб вони вмовили їхнього сина працювати на РФ.



Нині військовий перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення.



Раніше Служба безпеки затримала агентку ФСБ, яка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області, фігуранткою виявилася дружина колишнього функціонера Партії регіонів, який до 2015 року очолював місцеву райраду.