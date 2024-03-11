СБУ задержала жену «экс-регионала», которая шпионила для ФСБ в Винницкой области

Светлана Сикорская – жена бывшего «регионала». Фото: Telegram / Оперативний ЗСУ

Служба безопасности задержала агентку ФСБ, которая собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области, фигуранткой оказалась жена бывшего функционера Партии регионов, до 2015 года возглавлявшего местный райсовет. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.



В ведомстве отметили, что по указанию российской спецслужбы она пыталась выявить аэродромы с боевыми самолетами и вертолетами ВСУ, а также выяснить наличие ПВО вблизи авиационных объектов.



Кроме того, женщина интересовалась геолокациями медучреждений, где лечатся украинские защитники, и разведывала маршруты движения военных эшелонов.



Злоумышленница уже находится под стражей, ей грозит пожизненное с конфискацией имущества. По данным Telegram-канала «Оперативний ЗСУ» помогала россиянам Светлана Сикорская – жена бывшего «регионала», который до 2015 года возглавлял местный райсовет.



Отмечается, что женщина подрабатывала агенткой ФСБ, потому что является идейной поклонницей рашизма – о своей любви к Путину она неоднократно писала в «одноклассниках».

Каналы подозреваемой. Фото: Винницкая прокуратура

В Винницкой прокуратуре подтвердили, что в течение июля - октября 2023 подозреваемая 8 раз передала куратору данные о расположении воинских частей, блокпостов, средств Воздушных Сил и противовоздушной обороны на территории района.



Напомним, в Украине будут судить российского оккупанта, который расстрелял украинского военнопленного после штурма позиций ВСУ.