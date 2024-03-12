На заседании комитета ВР исключили из законопроекта о мобилизации ряд ограничений для уклонистов

Сегодня, 12 марта, на заседании комитета по национальной безопасности и обороне при рассмотрении поправок к законопроекту о мобилизации проголосовали за исключение замораживание счетов уклонистам, банковских карточек, ограничений по выезду за границу и управления автомобилем. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



«Только что на заседании комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в один голос прошла правка, исключающая из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства», — отметил он.



Таким образом, снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.



По словам Гончаренко, правку поддержали семь человек, 6 — против.



К слову, заседание было прервано, а затем закрыто главой комитета. Профильный комитет продолжит заседание завтра, 13 марта.



Ранее мы писали, что министр обороны Рустем Умеров отметил, что правила мобилизации должны быть понятны для всех граждан, а служба в армии не должна восприниматься как наказание.