На заседании комитета ВР исключили из законопроекта о мобилизации ряд ограничений для уклонистов

Сегодня, 12 марта, на заседании комитета по национальной безопасности и обороне при рассмотрении поправок к законопроекту о мобилизации проголосовали за исключение замораживание счетов уклонистам, банковских карточек, ограничений по выезду за границу и управления автомобилем. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
«Только что на заседании комитета по нацбезопасности и обороне с преимуществом в один голос прошла правка, исключающая из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодекс административного судопроизводства», — отметил он.
Таким образом, снимаются предложения по заморозке счетов, банковских карт, ограничений по выезду за границу и управлению автомобилем.
По словам Гончаренко, правку поддержали семь человек, 6 — против.
К слову, заседание было прервано, а затем закрыто главой комитета. Профильный комитет продолжит заседание завтра, 13 марта.
Ранее мы писали, что министр обороны Рустем Умеров отметил, что правила мобилизации должны быть понятны для всех граждан, а служба в армии не должна восприниматься как наказание.