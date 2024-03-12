На засіданні комітету ВР виключили з законопроєкту про мобілізацію низку обмежень для ухилянтів

Сьогодні, 12 березня, на засіданні комітету з національної безпеки та оборони під час розгляду поправок до законопроєкту про мобілізацію проголосували за виключення заморожування рахунків ухилянтів, банківських карток, обмежень щодо виїзду за кордон та керування автомобілем. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.



«Щойно на засіданні комітету з нацбезпеки та оборони з перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроекту весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства», — зазначив він.



Таким чином, знімаються пропозиції щодо заморожування рахунків, банківських карток, обмежень щодо виїзду за кордон та керування автомобілем.



За словами Гончаренка, редагування підтримали семеро людей, 6 — проти.



До речі, засідання було перервано, а потім закрито головою комітету. Профільний комітет продовжить засідання завтра, 13 березня.



Раніше ми писали, що міністр оборони Рустем Умеров зазначив, що правила мобілізації мають бути зрозумілими для всіх громадян, а служба в армії не повинна сприйматися як покарання.