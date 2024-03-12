Городская администрация Белгорода попала под удар БПЛА

БПЛА ударил по горадминистрации Белгорода. Фото: Новости Донбасса

Сегодня, 12 марта, городскую администрацию города Белгород атаковали БПЛА, повредив центральный вход в здание и выбив стекла в окнах с первого по пятый этажи.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил «прилет» в здание администрации города, сказав, что туда врезался БПЛА противника.



«Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы», — добавил он.



Также в городе зафиксировали момент удара беспилотника по магазину. Отмечается, что БПЛА пытались сбить стрелковым оружием, по данным губернатора Гладкова, никто не пострадал.



Напомним, в ночь на вторник, 12 марта, в ряде российских регионов заявили о якобы сбитии беспилотников. Об атаках беспилотников сообщили в Белгородской, Курской, Воронежской, Нижнегородской и Московской областях, а также в Орле.



Вдобавок этой ночью Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках специальной операции.