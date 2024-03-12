Воюющие за Украину российские добровольцы вошли на территорию Россию

Российский легион «Свобода России» пересек границу РФ. Фото: кадр из видео

Этой ночью Легион «Свобода России», «Русский добровольческий корпус» и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Об этом сообщил российский оппозиционер Илья Пономарев.







По его словам, приграничная Лозовая Рудка в Белгородской области полностью под контролем проукраинских сил. А в Теткино Курской области в идет стрелковый бой.



Заход проукраинских подразделений на территорию РФ подтверждают и российские Z-блогеры. Российский провластный телеграм-канал Baza пишет о ранении двух человек во время стрелкового боя в районе Теткино в Курской области.



Еще один человек ранен в Белгородской области. По предварительным данным, он пострадал в результате падения беспилотника, отмечает Baza.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попал город Шебекино.



«По предварительной информации, есть одна пострадавшая - у женщины осколочное ранение лица, рану обработали на месте, госпитализация не потребовалась», — добавил Гладков.



По данным ГУР: РДК, Легион «Свобода России» и Сибирский батальон действуют как «самостоятельные подразделения».



«Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они в конце концов находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой РФ», — заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии «24 Каналу».



Напомним, «Русский добровольческий корпус» (РДК) опубликовал фото, где указали, что 18 января разведгруппа корпуса провела засаду на транспорт противника в Суземском районе Брянской области.