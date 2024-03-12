Міська адміністрація Бєлгорода потрапила під удар БПЛА

БПЛА вдарив по міськадміністрації Білгорода. Фото: Новини Донбасу

Сьогодні, 12 березня, міську адміністрацію міста Бєлгород атакували БПЛА, пошкодивши центральний вхід у будівлю та вибивши шибки у вікнах з першого по п'яті поверхи.



Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив «приліт» в будівлю адміністрації міста, сказавши, що туди врізався БПЛА противника.



«Є двоє постраждалих: одна жінка отримала осколкові поранення, друга – контузію. Потерпілим надається вся необхідна допомога. Внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна, посічено фасад. На місці працюють усі оперативні служби», - додав він.



Також у місті зафіксували момент удару безпілотника по магазину. Зазначається, що БПЛА намагалися збити стрілецькою зброєю, за даними губернатора Гладкова, ніхто не постраждав.



Нагадаємо, в ніч на вівторок, 12 березня, у низці російських регіонів заявили про нібито збиття безпілотників. Про атаки безпілотників повідомили у Білгородській, Курській, Воронезькій, Нижньогородській та Московській областях, а також в Орлі.



До того ж цієї ночі Легіон «Свобода Росії», «Російський добровольчий корпус» та Сибірський батальйон зайшли до Курської та Білгородської області РФ у рамках спеціальної операції.