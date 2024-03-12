На борту разбившегося в России Ил-76 могли быть операторы системы дальнего радиолокационного обнаружения

Операторы системы дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) могли находиться на борту разбившегося сегодня в России военного самолета Ил-76. Об этом сообщает российский телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Отмечается, что аэропорт «Северный» в Ивановской области — это одна из баз дислокации самолетов ДРЛО, в том числе А-50. Как сообщают источники ВЧК-ОГПУ, пассажирами сбитого сегодня в Ивановской области Ил-76 могли быть операторы — офицеры комплекса ДРЛО.

Напомним, сегодня, 12 марта, военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области, сообщает Минобороны РФ. На борту находились 16 человек.