На борту Іл-76, що розбився в Росії, могли бути оператори системи далекого радіолокаційного виявлення

Оператори системи далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛО) могли перебувати на борту військового літака Іл-76, що розбився сьогодні в Росії. Про це повідомляє російський телеграм-канал ВЧК-ОДПУ.

Зазначається, що аеропорт «Північний» в Іванівській області — це одна з баз дислокації літаків ДРЛО, зокрема А-50. Як повідомляють джерела ВЧК-ОГПУ, пасажирами збитого сьогодні в Іванівській області Іл-76 могли бути оператори — офіцери комплексу ДРЛО.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, військовий літак Іл-76 зазнав аварії під час зльоту в Іванівській області, повідомляє Міноборони РФ. На борту було 16 осіб.