Завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». Фото: Telegram

НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ), который сегодня атаковал БПЛА в Нижегородской области потерял половину своей мощности, информирует Reuters.



Источники в отрасли сообщили агентству Reuters на условиях анонимности, что основная установка по переработке сырой нефти (АВТ-6) на заводе НОРСИ была повреждена в результате нападения, а это означает, что как минимум половина производства на заводе остановлена.



В Лукойле отказались от комментариев. По данным отраслевых источников, НОРСИ перерабатывает около 15,8 млн тонн российской нефти в год, или 5,8% от общего объема переработки нефти.



Отмечается, что здесь также перерабатывает около 4,9 млн тонн бензина, 11% общероссийского, 6,4% дизельного топлива, 5,6% мазута и 7,4% авиационного топлива страны.



Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал фотографию пожарной машины рядом с нефтеперерабатывающим заводом НОРСИ и сообщил, что аварийно-спасательные службы работают над тушением пожара.



«Утром на объект топливно-энергетического комплекса была совершена атака беспилотных летательных аппаратов», — сообщил Никитин в Telegram.



После обеда, по словам Никитина, возгорание ликвидировали, а Роспотребнадзор заявил, что в воздухе в зоне жилой застройки превышений ПДК загрязняющих веществ не установлено.



Напомним в ночь на вторник, 12 марта, в ряде российских регионов заявили о якобы сбитии беспилотников. Об атаках беспилотников сообщили в Белгородской, Курской, Воронежской, Нижнегородской и Московской областях, а также в Орле.