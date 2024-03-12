НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» після атаки втратив половину потужності — Reuters

Завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез». Фото: Telegram

НПЗ «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» (НОРСІ), який сьогодні атакував БПЛА в Нижньогородській області втратив половину своєї потужності, інформує Reuters.



Джерела в галузі повідомили агентству Reuters на умовах анонімності, що основну установку з переробки сирої нафти (АВТ-6) на заводі НОРСІ було пошкоджено внаслідок нападу, а це означає, що як мінімум половину виробництва на заводі зупинено.



У Лукойлі відмовилися від коментарів. За даними джерел, НОРСІ переробляє близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробки нафти.



Зазначається, що тут також переробляє близько 4,9 млн тонн бензину, 11% загальноросійського, 6,4% дизельного пального, 5,6% мазуту та 7,4% авіаційного палива країни.



Раніше губернатор Нижньогородської області Глєб Нікітін опублікував фотографію пожежної машини поряд із нафтопереробним заводом НОРСІ та повідомив, що аварійно-рятувальні служби працюють над гасінням пожежі.



«Вранці на об'єкт паливно-енергетичного комплексу було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів», - повідомив Нікітін у Telegram.



Після обіду, за словами Нікітіна, пожежу ліквідували, а Росспоживнагляд заявив, що в повітрі в зоні житлової забудови перевищень ГДК забруднюючих речовин не встановлено.



Нагадаємо в ніч на вівторок, 12 березня, у низці російських регіонів заявили про нібито збиття безпілотників. Про атаки безпілотників повідомили у Білгородській, Курській, Воронезькій, Нижньогородській та Московській областях, а також в Орлі.