CNN допустила неточности в оценке боеприпасов России и Запада — Oryx

Нидерландский сайт указал на неточности, которые допустило издание CNN, оценивая количество производимых снарядов в России и на Западе.

Отмечается, что американский телеканал CNN, ссылаясь на оценки НАТО по российскому оборонному комплексу, а также на собственные источники в европейских разведках, опубликовало статью, в которой заявляется, что Россия производит 3 миллиона снарядов в год, а США и Европа, вместе взятые, только 1,2 миллиона.

Якуб Яновский из Oryx (нидерландский сайт оборонной аналитики и исследования военных действий, собирающий информацию из открытых источников) проанализировал эту статью и рассказал, что не так с этим материалом.

Первое: заявленные 1,2 миллиона, о которых пишет CNN, — это только 155-мм калибр. Российские 3 миллиона — это все калибры вместе взятые — 152-мм, 122-мм и другие.

Украина тоже использует советский 122-мм калибр — боеприпасы к нему производит та же Болгария, которая с конца февраля начала поставку Украине 120 тысяч 122-мм боеприпасов. Так что с учётом 122-мм калибра для Украины цифры будут получше.

Второе: из этих 3 миллионов российских боеприпасов на 152-мм калибр — эквивалент натовского 155-го — приходится приблизительно половина производства — 1,5 млн. Так что в данном случае корректнее было бы сравнивать 1,2 млн и 1,5 млн.

Третье: к концу 2025 года США должны выйти на производство 100 тысяч артиллерийских боеприпасов в месяц. То есть, только США будет производить 1,2 млн. Европа к этому моменту тоже должна догнать США по производству. Конечно, что будет с помощью Украине от США в 2025 году, очень трудно сейчас загадывать. Но в материале речь о производстве, а не о политике.

Четвертое: западная артиллерия куда более точная: Украине нужно меньше боеприпасов, чтобы достигать того же эффекта, отметил аналитик.

Кроме того, России помогают Северная Корея (по данным Южной Кореи, КНДР поставила России около 3,5 миллионов боеприпасов) и Иран (около 300 тысяч). Но у северокорейских большие проблемы с качеством.

Между тем, закупки артиллерийских боеприпасов (800 тысяч), организованные Чехией из источников, не входящих в НАТО/ЕС, помогут частично восполнить существующий в настоящее время дефицит.

«Итак, ситуация не так плоха, как указано в статье CNN», — написал Яновский.

Напомним, американский телеканал CNN сообщил, что Россия производит в три раза больше снарядов, чем США Европа могут отправить Украине.