CNN допустила неточності в оцінці боєприпасів Росії та Заходу — Oryx

Нідерландський сайт вказав на неточності, які допустило видання CNN, оцінюючи кількість вироблених снарядів в Росії та на Заході.

Зазначається, що американський телеканал CNN, посилаючись на оцінки НАТО щодо російського оборонного комплексу, а також на власні джерела в європейських розвідках, опублікувало статтю, в якій заявляється, що Росія виробляє 3 мільйони снарядів на рік, а США та Європа, разом узяті, лише 1,2 мільйони.

Якуб Яновський з Oryx (нідерландський сайт оборонної аналітики та дослідження військових дій, що збирає інформацію з відкритих джерел) проаналізував цю статтю і розповів, що не так із цим матеріалом.

Перше: заявлені 1,2 мільйона, про які пише CNN, — це лише 155-мм калібр. Російські 3 мільйони — це всі калібри разом узяті — 152-мм, 122-мм та інші.

Україна також використовує радянський 122-мм калібр — боєприпаси до нього виробляє та ж Болгарія, яка з кінця лютого розпочала постачання Україні 120 тисяч 122-мм боєприпасів. Тож з урахуванням 122-мм калібру для України цифри будуть кращими.

Друге: з цих 3 мільйонів російських боєприпасів на 152-мм калібр — еквівалент натовського 155-го — припадає приблизно половина виробництва — 1,5 млн. Так що в даному випадку коректніше було б порівнювати 1,2 млн і 1,5 млн.

Третє: до кінця 2025 року США мають вийти на виробництво 100 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Тобто, тільки США вироблятиме 1,2 млн. Європа до цього моменту теж має наздогнати США з виробництва. Звичайно, що з допомогою України від США у 2025 році, дуже важко зараз загадувати. Але у матеріалі йдеться про виробництво, а не про політику.

Четверте: західна артилерія значно точніша: Україні потрібно менше боєприпасів, щоб досягати того ж ефекту, зазначив аналітик.

Крім того, Росії допомагають Північна Корея (за даними Південної Кореї, КНДР поставила Росії близько 3,5 мільйонів боєприпасів) та Іран (близько 300 тисяч). Але північнокорейські мають великі проблеми з якістю.

Тим часом, закупівлі артилерійських боєприпасів (800 тисяч), організовані Чехією з джерел, що не входять до НАТО/ЄС, допоможуть частково заповнити дефіцит, який існує.

«Отже, ситуація не така погана, як зазначено у статті CNN», — написав Яновський.

Нагадаємо, американський телеканал CNN повідомив, що Росія виробляє втричі більше снарядів, ніж США та Європа можуть відправити Україні.