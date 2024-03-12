Украинские врачи исполнили мечту военного c Луганщины: он снова может бегать

Геннадий Тамулевич. Фото: UNBROKEN Ukraine

25-летний Геннадий Тамулевич родом из Луганщины. После того, как в 2014 году Россия окулировала его родной Первомайск, Геннадий твёрдо решил стать военным. После школы юноша поступил в Одесскую военную академию.

С началом полномасштабной войны Геннадий первые несколько недель обороняла Киев. А когда столица выстояла, его подразделение переместили сначала на Харьковское, а позже на Запорожское направление. Там молодой воин и получил ранение в апреле 2022 года.

Геннадий рассказывает, что в один из дней группа бойцов ВСУ зашла в населенный пункт, чтобы убедиться: окупантов там нет. Но когда они ближе подошли к домам, поняли — их уже ждали. Началась перестрелка. На расстоянии десяти метров Геннадий увидел и своего противника, который целился в него из автомата.

По воспоминаниям Геннадия буквально в момент он почувствовал, как ток ударяет ему в ногу. Но перед тем, как упасть в обморок, собрался с остатками сил, выстрелил во врага и обезвредил его.

После этого пришел в себя уже в запорожской больнице. Там медики боролись за ногу военного: два вражеских шара просто разбили ему коленный сустав и бедро. Конечность пришлось ампутировать.

Впоследствии он лечился в Днепре, Виннице, Львове и даже Германии, где ему установили первый протез. С ним он вернулся в Украину, потому что решил: сражаться с врагом он будет до конца, пусть и не на передовой.

Сейчас воин ВСУ проходит реабилитацию в Центре «Незламни». Здесь он впервые за полтора года сумел пробежаться по беговой дорожке.