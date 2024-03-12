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Подразделения Госпогранслужбы наращивают оборонные позиции на Востоке Украины

12 марта 2024, 19:39

Подразделения Госпогранслужбы наращивают оборонные позиции на Востоке Украины

Госссударственная пограничная служба Украины укрепляет оборонные позиции на Востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время своего пребывания в пограничных подразделениях на нескольких участках фронта Глава ГНСУ генерал-майор Сергей Дейнеко ознакомился с мероприятиями, проводимыми по наращиванию инженерно-фортификационных сооружений.

В настоящее время пограничники активно наращивают опорные пункты, огневые позиции, обустраивают блиндажи, места укрытия и окопную линию.

Для проведения работ привлекаются инженерные подразделения Госпогранслужбы с соответствующей техникой.

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