Підрозділи Держприкордонслужби нарощують оборонні позиції на Сході України

Державна прикордонна служба України зміцнює оборонні позиції на сході України. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Під час свого перебування у прикордонних підрозділах на кількох ділянках фронту Глава ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко ознайомився із заходами, які проводяться з нарощування інженерно-фортифікаційних споруд.

Наразі прикордонники активно нарощують опорні пункти, вогневі позиції, облаштують бліндажі, місця укриття та окопну лінію.

Для проведення робіт залучаються інженерні підрозділи Держприкордонслужби із відповідною технікою.