Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет наносить потери России в ответ. Так он прокомментировал сегодняшнюю атаку по Кривому Рогу в своем видеобращении.

«Мы будем наносить российскому государству ответные потери — вполне справедливо. Они в Кремле должны приучиться к тому, что террор для них не бывает безнаказанным. Этих больных уже ничего не вылечит от зла, но потери они ощутят. Российское государство будет терять это может сделать ее безопасной для соседей. Не только для Украины — для разных народов наши действия сейчас спасительны», — сказал украинский лидер.

Напомним, сегодня 12 марта, около 19 часов по Киеву, Россия атаковала многоквартирный дом в Кривом Рог. На данный момент известно что количество погибших возросло до трех,предварительное число пострадавших — 36 человек.