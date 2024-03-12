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Ми завдаватимемо Росії втрати у відповідь, — Зеленський

12 березня 2024, 21:34

Ми завдаватимемо Росії втрати у відповідь, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завдаватиме втрат Росії у відповідь. Так він прокоментував сьогоднішню атаку по Кривому Розі у своєму відеозверненні.

«Ми завдаватимемо російській державі втрати у відповідь — цілком справедливо. Вони у Кремлі мають привчитися до того, що терор для них не буває безкарним. Цих хворих уже нічого не вилікує від зла, але втрати вони відчують. Російська держава втрачатиме це може зробити її безпечною для сусідів. Не лише для України — для різних народів наші дії зараз є рятівними», — сказав український лідер.

Нагадаємо , сьогодні 12 березня, близько 19 години по Києву, Росія атакувала багатоквартирний будинок у Кривому Розі. На даний момент відомо, що кількість загиблих зросла до трьох, попередня кількість постраждалих - 36 осіб.

 

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