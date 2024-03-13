Невельское остается под контролем Сил обороны Украины

Посёлок Невельское в Донецкой области остается под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в отчете украинских аналитиков проекта DeepState.



«Невельское не находится под контролем врага. Ка**пы заявили о захвате села, что не соответствует действительности. По состоянию на конец суток 12 марта населенный пункт остается под контролем сил обороны», — сообщает DeepState.

Невельское на конец 12 марта 2024 года. Фото: DeepState

Генштаб ВСУ также опровергает захват Невельского войсками РФ. В своей утренней сводке он указал, что на Авдеевском направлении украинские военные отразили 16 атак войск РФ в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское.



О том, что ВСУ контролируют Невельское вчера вечером написал и проект DeepState. При этом аналитики отметили, что ситуация в Невельском медленно ухудшается: войска РФ проводят штурмовые действия южнее поселка. О захвате Невельского Минобороны РФ заявило во вторник днем.



«Учитывая, что данная информация является преждевременным уведомлением об успехе, то командование российских оккупационных войск привлечет дополнительные силы, чем усилит давление, для исправления своей же лжи», — подчеркнули в DeepState.