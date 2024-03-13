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Невельське залишається під контролем Сил оборони України

13 березня 2024, 11:31

Невельське залишається під контролем Сил оборони України

Селище Невельське на Донеччині залишається під контролем Збройних сил України. Про це йдеться у звіті українських аналітиків проєкту DeepState.

«Невельське не перебуває під контролем ворога. Ка**пи заявили про захоплення села, що не відповідає дійсності. Станом на кінець доби 12 березня село залишається під контролем сил оборони», — повідомляє DeepState.

Невельське на кінець 12 березня 2024 року. Фото: DeepState

Генштаб ЗСУ також спростовує захоплення Невельського військами РФ. У своєму ранковому зведенні він зазначив, що на Авдіївському напрямку українські військові відбили 16 атак військ РФ у районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Першотравневе та Невельське.

Про те, що ЗСУ контролюють Невельське, вчора ввечері написав і проєкт DeepState. При цьому аналітики зазначили, що ситуація в Невельському повільно погіршується: війська РФ проводять штурмові дії на південь від селища. Про захоплення Невельського Міноборони РФ заявило у вівторок вдень.

«З огляду на те, що ця інформація є передчасним повідомленням про успіх, то командування російських окупаційних військ приверне додаткові сили, ніж посилить тиск, для виправлення своєї брехні», — підкреслили в DeepState.

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