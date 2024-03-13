В Кривом Роге возросло число погибших до пяти человек в результате российского удара

В Кривом Роге количество погибших в результате российских ударов. Фото: Сергей Лысак

В Кривом Роге Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российского удара по жилым многоэтажным домам 12 марта. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.



«К сожалению, уже пятый погибший в результате вчерашней ракетной атаки. Мужчина», — написал он.



По уточненной информации, погибший был обнаружен при разборе завалов на одном из этажей.



Ранее мы писали, что 12 марта около 19:00 войска России ударили по Кривому Рогу. В результате вражеской ракетной атаки есть по меньшей мере три попадания. По состоянию на вечер вчерешнего дня было известно о 3 погибших.



Отметим, утром 13 марта стало известно, что в больнице умерла женщина.