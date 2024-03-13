У Кривому Розі зросла кількість загиблих до п'яти людей внаслідок російського удару

У Кривому Розі кількість загиблих внаслідок російських ударів. Фото: Сергій Лисак

У Кривому Розі Дніпропетровської області зросла кількість загиблих внаслідок російського удару по житлових багатоповерхових будинках 12 березня. Про це повідомив голова Ради оборони Олександр Вілкул.



«На жаль, вже п'ятий загиблий унаслідок вчорашньої ракетної атаки. Чоловік», — написав він.



За уточненою інформацією, загиблого було виявлено при розборі завалів на одному з поверхів.



Раніше ми писали, що 12 березня близько 19:00 війська Росії вдарили по Кривому Рогу. Внаслідок ворожої ракетної атаки є щонайменше три влучення. Станом на вечір вчорашнього дня було відомо про трьох загиблих.



Зазначимо, вранці 13 березня стало відомо, що в лікарні померла жінка.