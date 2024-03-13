Президент Литвы поддержал отправку западных войск в Украину

Западным странам нужно обсудить идею отправки войск в Украину и прекратить проводить «красные линии» в вопросе помощи. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Я приветствовал идею направления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам следует обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которой мы располагаем», — заявил Науседа.

По его словам, страх перед возможной реакцией Кремля не может быть определяющим фактором в европейском решении — если опираться на реакцию Путина, то страны Запада никогда не примут решение.

Науседа также предупредил, что Европа не избежит более широкой войны, пассивно наблюдая за кровопролитием у своего порога, поскольку ни Украина, ни страны Балтии, ни Польша не удовлетворят территориальные амбиции России.