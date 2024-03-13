Президент Литви підтримав відправлення західних військ в Україну

Західним країнам потрібно обговорити ідею відправлення військ до України та припинити проводити «червоні лінії» у питанні допомоги. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

«Я вітав ідею спрямування місій на територію України і досі вважаю, що нам слід обговорити цю ідею. Звичайно, найкраще було б, якби ми всі одноголосно погодилися з необхідністю цього і дуже добре оцінили ту розвідувальну та іншу інформацію, яку ми маємо», — заявив Науседа.

За його словами, страх перед можливою реакцією Кремля не може бути визначальним фактором у європейському рішенні — якщо спиратися на реакцію Путіна, то країни Заходу ніколи не ухвалять рішення.

Науседа також попередив, що Європа не уникне більшої війни, пасивно спостерігаючи за кровопролиттям біля свого порога, оскільки ні Україна, ні країни Балтії, ні Польща не задовольнять територіальні амбіції Росії.