Военные ГУР уничтожили комплекс видеонаблюдения оккупантов «Муром-М»

Специальное подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожило наблюдательный комплекс «Муром-М», а также другую технику российских оккупантов в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.



«Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины «КАБУЛ 9» продолжает выявлять и уничтожать российских оккупантов в Запорожской области», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что разведчики обнаружили и сожгли два грузовых автомобиля и внедорожник российских захватчиков, а также российский комплекс видеонаблюдения «Муром-М».



Ранее мы писали, что украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили более 10 российских оккупантов и огромное количество военной техники.