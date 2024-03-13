Военные ССО уничтожили «Солнцепек», два танка и 13 оккупантов с помощью дрона

Украинские военнослужащие с помощью FPV-дронов уничтожили более 10 российских оккупантов и огромное количество военной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальный операций (ССО).



«В зоне ответственности 8 полка ССО за время ведения разведки была обнаружена техника и живая сила противника. Принято решение на применение FPV-дронов», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в результате атаки повреждены два танка, ТОС-1А «Солнцепек» и три ББМ.



Кроме того, были ликвидированы 13 российских солдат, еще 12 — ранены.





Ранее мы писали, что на Таврическом направлении украинские военнослужащие ликвидировали 387 оккупантов за минувшие сутки, 12 марта. Кроме того, Силы обороны уничтожили 45 единиц военной техники.