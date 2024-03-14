Військові ГУР знищили комплекс відеоспостереження окупантів «Муром-М»

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищив наглядовий комплекс «Муром-М», а також іншу техніку російських окупантів у Запорізькій області. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



«Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України «КАБУЛ 9» продовжує виявляти та знищувати російських окупантів у Запорізькій області», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що розвідники виявили та спалили два вантажні автомобілі та позашляховик російських загарбників, а також російський комплекс відеоспостереження «Муром-М».



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці за допомогою FPV-дронів знищили понад 10 російських окупантів та величезну кількість військової техніки.