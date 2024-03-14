В Берлине сгорел лагерь для украинских переселенцев: полиция не исключает поджог

В Германии сгорело временное жильё для украинских переселенцев. Фото: DW

На территории бывшего берлинского аэропорта Тегель, где расположен один из крупнейших в Германии центров для переселенцев, 12 марта вспыхнул пожар. Полиция не исключает, что событие не было случайным. Об этом сегодня сообщила «Немецкая Волна».

Отмечается, что местная полиция проводит расследование по подозрению в поджоге.

«Пока не установлено, был ли это пожар по неосторожности или это умышленный поджог», — подчеркнула представительница ведомства.

Точная причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщает издание, 12 марта загорелся павильон, в котором временно размещают беженцев. В нем проживали 300 украинцев.

К ликвидации пожара привлекли около 100 спасателей, но сооружение площадью 1000 квадратных метров полностью сгорело. Сотни людей, которые находились внутри, успели спастись.

«Центр на территории аэропорта Тегель — один из крупнейших в Германии. Он рассчитан на семь тысяч беженцев, сейчас в нем проживают примерно 4,5 тысячи человек. Сначала там принимали только тех, кто бежал от войны в Украине, но впоследствии условия расширили», — говорится в сообщении.

Сгоревшая конструкция была рассчитана на 380 беженцев. Кроме ее жителей также эвакуировали людей из ближайших четырех помещений. Тем, кто проживал в уничтоженном огнем временном жилье, обеспечили альтернативу.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Хоккенгайм убили 27-летнюю украинку, а ее полуторамесячная дочь и мать пропали без вести.