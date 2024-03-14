У Берліні згорів табір для українських переселенців: поліція не виключає підпал

У Німеччині згоріло тимчасове житло для українських переселенців. Фото: DW

На території колишнього берлінського аеропорту Тегель, де розташований один із найбільших у Німеччині центрів для переселенців, 12 березня спалахнула пожежа. Поліція не виключає, що подія не була випадковою. Про це сьогодні повідомила «Німецька Хвиля».

Наголошується, що місцева поліція проводить розслідування за підозрою у підпалі.

«Поки не встановлено, чи це була пожежа з необережності, чи це навмисний підпал», — наголосила представниця відомства.

Точна причина займання поки що невідома.

Як повідомляє видання, 12 березня спалахнув павільйон, у якому тимчасово розміщують біженців. У ньому проживало 300 українців.

До ліквідації пожежі залучили близько 100 рятувальників, але споруда площею 1000 квадратних метрів повністю згоріла. Сотні людей, які були всередині, встигли врятуватися.

«Центр на території аеропорту Тегель — один із найбільших у Німеччині. Він розрахований на сім тисяч біженців, зараз у ньому мешкають приблизно 4,5 тисячі осіб. Спочатку там приймали лише тих, хто утік від війни в Україні, але згодом умови розширили», — йдеться у повідомленні.

Конструкція, що згоріла, була розрахована на 380 біженців. Окрім її мешканців також евакуювали людей із найближчих чотирьох приміщень. Тим, хто мешкав у знищеному вогнем тимчасовому житлі, забезпечили альтернативу.

Раніше повідомлялося, що у німецькому місті Хоккенгайм убили 27-річну українку, а її півторамісячна донька та мати зникли безвісти.