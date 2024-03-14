В Магаданской области РФ разбился вертолет Ми-8: есть жертвы

Сегодня, 14 марта, в Магаданской области (Россия) упал вертолет Ми-8, на борту которого находились около двадцати человек. Об этом передает ASTRA.



В результате авиакатастрофы по меньшей мере один погибший и несколько раненых.



По предварительной информации, рейс выполнялся в целях перевозки работников золоторудного месторождения, на борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа; причина произошедшего — неисправность двигателя.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил, что в 14:00 поисково-спасательные работы окончены.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).



Ранее мы писали, что 12 марта военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились 16 человек: восемь членов экипажа и восемь пассажиров. Все они погибли. По информации телеграм-канала 112, на борту могли находиться не зарегистрированные пассажиры.