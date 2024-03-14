У Магаданській області РФ розбився гелікоптер Мі-8: є жертви

Сьогодні, 14 березня, у Магаданській області (Росія) розбився вертоліт Мі-8, на борту якого перебували близько двадцяти людей. Про це повідомляє ASTRA.



Внаслідок авіакатастрофи щонайменше один загиблий та кілька поранених.



За попередньою інформацією, рейс виконувався з метою перевезення працівників золоторудного родовища, на борту повітряного судна було 20 осіб, у тому числі 3 члени екіпажу; причина події — несправність двигуна.



Губернатор Магаданської області Сергій Носов заявив, що о 14:00 пошуково-рятувальні роботи закінчено.



Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 263 КК РФ (порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що спричинило смерть людини).



Раніше ми писали, що 12 березня військовий літак Іл-76 зазнав аварії під час зльоту в Іванівській області. На борту перебували 16 осіб: вісім членів екіпажу та вісім пасажирів. Усі вони загинули. За інформацією телеграм-каналу 112, на борту могли перебувати незареєстровані пасажири.